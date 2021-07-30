مخاوف من تراجع إنتاج التين في "عقرة" رغم تسويقه لمحافظات العراق

شفق نيوز/ حذر مزارعون في قضاء عقرة بمحافظة دهوك، يوم الجمعة، من انخفاض إنتاج التين الذي يشتهر به القضاء جراء موسم الجفاف.

وإلى جانب فاكهة التين يتميز قضاء عقرة بإنتاج الأرز المحلي.

ويقول مدير زراعة عقرة لوكالة شفق نيوز، إن "عدد أشجار التين في قضاء عقرة يصل إلى (54) ألف شجرة في آخر احصائية لعام 2020 ما انتج اكثر من 2000 طن من التين في العام الماضي".

وأضاف، "بينما كان الإنتاج في عام 2019، 870 طناً بواقع ( 36 ) ألف شجرة".

مدير زراعة عقرة أوضح قائلا إن "اجود انواع التين في العراق هي من قضاء عقرة ومن اشهر هذه الانواع ( يحيى بك و شاكري و بيباتى ) باللونين الأسود والأخضر".

من جانبه يتحدث ابراهيم احمد الذي يمتلك مزرعة من أشجار التين في احدى قرى القضاء لوكالة شفق نيوز، أن "الإنتاج لهذا العام من التين قد ينخفض بسبب موسم الجفاف، مشيرا إلى أن "تسويق المنتوج هذا العام جيد بسبب توافد السائحين لمناطق القضاء وتسويق التين الى محافظات عراقية اخرى".

ودعا ابراهيم الحكومة الى "الاهتمام بإنشاء معامل للتعليب في مناطق عقرة كي يتسنى تحويل الفواكه الى عصائر ومربات والاستفادة من المنتج المحلي".