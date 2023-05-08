"مخاوف تتجدد سنويا".. أصحاب المحال في السليمانية يشكون وضعهم بعد مزادات "المساومة"

شفق نيوز / شكا أصحاب المحال التجارية التابعة لجامعة السليمانية، اليوم الاثنين، تدخل "أشخاص مجهولين" يحاولون عبر المزايدات السنوية الخاصة بإيجار المحلات الإضرار بمصالحهم ومساومتهم مادياً، فيما طالبوا حكومة الإقليم ورئاسة جامعة السليمانية بالتدخل.

وقال آسو شهرام ممثل أصحاب المحال خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "العشرات من أصحاب المحال التجارية التابعة لجامعة السليمانية ملتزمون سنويا بدفع الإيجارات والرسوم والضرائب دون كلل وملل، كما أنهم ملتزمون أيضاً بتقبل الزيادة المالية الخاصة بالإيجارات التي تفرض عليهم من قبل رئاسة جامعة السليمانية".

وأضاف شهرام "الآن وبعد مضي أكثر من عشرة أعوام على عملنا وقيام الكثير منا بترميم المحلات واعتمادها كمصدر للمعيشة والرزق، يطل علينا بين الحين والآخر أشخاص يحاولون عبر المزادات العلنية الخاصة بإيجار هذه المحلات، رفع إيجار المحلات ومقايضتنا مالياً عبر مساومتنا مقابل دفع بعض المال لقاء انسحابهم من هذه المزايدات"، مبيناً أن "هذه القضايا تؤثر علينا سلباً لأننا نواجه هذا الوضع في كل عام".

وطالب ممثل المحال من رئاسة جامعة السليمانية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في كوردستان بـ"التدخل بهذا الموضوع والتعامل مع إيجارات المحلات بنفس الطريقة التي تتعامل بها الإدارة المحلية او المديريات الأخرى التي تمتلك محلات مؤجرة حيث تبقى أسعار تلك المحال ثابتة لعدة سنوات"، مبينا ان "زيادة تكاليف الأجور والرسوم والضرائب أضرت بالواقع الاقتصادي لأصحاب العشرات من المحلات".