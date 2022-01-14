سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مخاوف الفيضانات تدفع تربية أربيل لاتخاذ قرار جديد بشأن الامتحانات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-14T20:04:47+0000
مخاوف الفيضانات تدفع تربية أربيل لاتخاذ قرار جديد بشأن الامتحانات

شفق نيوز/ قررت مديرية التربية في محافظة أربيل يوم الجمعة تأجيل موعد الامتحانات ساعة واحدة غدا السبت خشية ازدحام الطرق من احتمال ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "قررت جعل موعد الامتحانات في الساعة التاسعة والنصف بدلا من الثامنة والنصف صباحا في جميع المدارس التي يؤدي فيها الطلبة امتحانات نصف السنة".

وأضافت، "في حالة حدوث فيضانات أو مشاكل في حركة المرور بسبب الانواء الجوية، نطالب اولياء الامور بعدم ارسال ابنائهم الى المدراس، ونطمئنهم بانه سيتم تعويضهم لاحقا".

وكانت أربيل قد أعلنت الخميس حالة الطوارئ جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار في أحياء المدينة، كما قررت مديرية تربية أربيل تأجيل الامتحانات التي كانت مقررة الخميس إلى يوم غد السبت. 

وبدأت امتحانات نصف السنة في عموم اقليم كوردستان يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى العشرين من الشهر الحالي.   

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، اجتاحت سيول الأمطار عدة أحياء في مدينة أربيل وتسبب بمصرع 11 شخصاً وفقدان طفل رضيع، وخسائر مادية كبيرة.

related

صور.. الاكاديمي فرهاد بيربال يقتحم بسيارته مديرية تربية اربيل

Date: 2019-06-24 20:24:44
صور.. الاكاديمي فرهاد بيربال يقتحم بسيارته مديرية تربية اربيل

تربية كوردستان تعلن مواعيد امتحانات الدراسة الاعدادية

Date: 2021-03-15 18:00:23
تربية كوردستان تعلن مواعيد امتحانات الدراسة الاعدادية

طالب يطعن مدرساً بسكين في اربيل

Date: 2021-02-22 12:28:02
طالب يطعن مدرساً بسكين في اربيل

تربية كوردستان تمنح فرصة 40 يوماً لطلبة الدراسة الاعدادية

Date: 2021-03-22 17:41:50
تربية كوردستان تمنح فرصة 40 يوماً لطلبة الدراسة الاعدادية

التعليم الكوردستانية: الموضوعات الدراسية الالكترونية لن تدخل بالامتحانات

Date: 2020-05-26 20:29:36
التعليم الكوردستانية: الموضوعات الدراسية الالكترونية لن تدخل بالامتحانات

صور ..84 الف طالبة وطالب من الدارسين باللغة الكوردية يؤدون الإمتحانات في كركوك

Date: 2021-03-23 07:26:30
صور ..84 الف طالبة وطالب من الدارسين باللغة الكوردية يؤدون الإمتحانات في كركوك

وزارة تربية اقليم كوردستان تعلن دخولا شاملا للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية

Date: 2020-05-31 11:56:42
وزارة تربية اقليم كوردستان تعلن دخولا شاملا للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية

توضيح من تربية كوردستان بشأن الامتحانات الحضورية

Date: 2021-03-24 20:48:11
توضيح من تربية كوردستان بشأن الامتحانات الحضورية