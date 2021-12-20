مخاوف السيول تعطّل دوام المدارس في أربيل

شفق نيوز/ أعلن محافظ اربيل اميد خوشناو، مساء الاثنين، تعطيل دوام المدارس غداً الثلاثاء في جميع مديريات التربية في اربيل عدا مديرية تربية ادارة سوران المستقلة.

جاء ذلك في بيان مقتضب للمحافظ خوشناو ورد لوكالة شفق نيوز.

من جهتها اعلنت المديرية العامة لتربية محافظة اربيل باقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان هذا الاجراء يأتي بعد استحصال الموافقة من وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان ومحافظ اربيل كاجراء احترازي استعدادي بهدف حماية سلامة حياة المدرسين والمعلمين والطلبة في حال حصول اي احتمال في سوء الاحوال الجوية.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت رئاسة بلدية اربيل في بيان أن جميع فرقها الخافرة على اهبة الاستعداد لاحتمال حصول موجة جديدة من السيول والفيضانات.

وجاء في بيان لاعلام البلدية ورد لوكالة شفق نيوز، "الفرق متواجدة بكامل مستلزماتها في حدود جميع البلديات خصوصا في الاحياء التي سبق وان تعرضت للفيضان"، مطمئنا الاهالي ان "البلديات تقدم خدماتها بكل تفان واخلاص لعدم السماح بحصول الفيضان".

وفي السياق، باشرت شرطة اربيل بتحذير المواطنين الذين قد تتعرض مناطقهم الى موجة السيول، من مغادرتها الى مناطق اكثر أمناً.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، ان "الشرطة دعت المواطنين الذين عليهم مخاوف من تعرض مناطقهم للفيضانات إلى اخلاء منازلهم والتوجه الى مناطق اخرى بعيدة من مجرى السيول".

بدورها باشرت مؤسسة بارزاني الخيرية بنقل العوائل المهددة بالسيول الى اماكن امنة.

وتعرض مدينة اربيل الى سيول وفيضانات الأسبوع الماضي، أدت الى غرق العديد من الاحياء السكنية وخلفت ١٠ ضحايا ومفقودين اثنين، فضلا عن خسائر قدرت بنحو 21 مليار دينار عراقي.