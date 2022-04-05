مخالفو قوانين المرور بانتظار أقسى الاجراءات في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت محافظة اربيل، اليوم الثلاثاء، عن تخويل القائممقامين ومديريات المرور في حدودها اتخاذ اقسى العقوبات بحق جميع المخالفين لانظمة وقواعد المرور للحد من حوادث السير، مشددة على انها لن تستثني مركبات القوى الامنية والبيشمركة من قراراتها واجراءاتها.

وجاء في بيان للمحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، انه باشراف محافظ اربيل اوميد خوشناو، وبحضور نائبه هيمن قادر وقائممقام المركز نبز عبدالحميد، ومدير شرطة اربيل العميد ديار مر قادر، ومدير شؤون الداخلية وعدد من ضباط مديرية مرور اربيل، تم اليوم عقد اجتماع بشأن الحد من المخالفات والتجاوزات في انظمة وقوانين المرور.

وأشار البيان إلى أن المحافظ اثني في بداية الاجتماع على مدير شرطة اربيل والضباط ومنتسبي حدود المديرية لتفانيهم في اداء واجباتهم، مشيرا الى انه بعد ذلك تم الحديث عن تنمية وتحسين النظام المروري داخل مدينة اربيل بشكل عام وتم تسليط الاضواء على المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها السائقون والتي تتسبب بالحوادث والكوارث المؤسفة.

وبهذا الصدد تم اصدار قرار بشأن الشروع في حملة مستمرة عن طريق الفرق المرورية في اربيل على جميع الطرق والشوارع والاماكن الحدودية لمحافظة اربيل لاتخاذ الاجراءات بحق الاشخاص الذين يستخدمون اجهزة الهاتف النقال اثناء قيادة المركبات اوالسياقة تحت تأثير المسكرات او المركبات التي تحمل لوحات تسجيل مزورة، وكذلك ضبط المركبات او الدراجات التي تم التلاعب بعوادمها وكذلك المركبات التي يصدر عنها دخان اسود ومسموم، فضلا عن اتخاذ الاجراءات القانونية وتسجيل الشكاوى القانونية بحق الاشخاص الذين يصورون مقاطع مصورة (فيديو) اثناء القيادة ويقومون بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قرر محافظ اربيل ان يقوم القائممقامون واللجان باتخاذ اقسى الاجراءات القانونية بحق المحلات التي تقوم بعمل النشرات والارقام المزيفة والزجاج المظلل خلافا للقانون، كما قرر اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق جميع السائقين الذين يتسببون بتخريب الخدمات العامة مثل اعمدة الاضوية والاشارات المرورية واعمدة الكهرباء والاشجاء والمناطق الخضراء وتزيين الشوراع، مبيناً أن تلك الاجراءات تشمل جميع المركبات الحكومية ومركبات البيشمركة والقوات الامنية، ومن اجل هذا عبر المحافظ عن دعمه الكامل لمديريات المرور في اربيل بهدف تنفيذ القرارات واتخاذ الاجراءات.

ونوه البيان الى انه في ختام الاجتماع تم التطرق لما يتردد بأن اسباب الحوادث تعود الى الشوارع ولكن وفق جميع المتابعات والتحقيقات تبين ان الامر غير صحيح وان السبب الحقيقي هم سائقي المركبات، مشيراً إلى أن الشارع الـ120 متري في اربيل واحد من افضل شوارع المحافظة إلا أنه يشهد العدد الاكبر من الحوادث المرورية.