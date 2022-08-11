مخابرات السليمانية: لاعلاقة رسمية تربطنا بـ"أژي أمين"

شفق نيوز/ نفت وكالة الحماية والمعلومات في السليمانية (دائرة المخابرات)، اليوم الخميس، علاقتها بـ"سلمان أمين نادر" الذي يعرف نفسه بـ"ئەژی ئەمین".

وقالت الوكالة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "ننوه إلى أن المواطن (سلمان أمين نادر) الذي يعرّف بنفسه باسم (ئەژی ئەمین) تم إعفائه من منصبه، ولا صلة له بوكالة الحماية والمعلومات".

وأضافت الوكالة "كما أننا نرفض كل البيانات والبلاغات التي تصدر باسمنا وتستخدم اسم وكالتنا".

وكان سلمان امين نادر قد تولى مسؤولية الوكالة يوم 11 آب 2021، من قبل نائب رئيس حكومة الاقليم الحالي قوباد طالباني وكذلك من قبل الرئيس الحالي للاتحاد الوطني الكوردستاني بافيل طالباني، قبل ان تتم اقالته قبل أشهر عديدة، مع تعامل جهات رسمية لحد الآن على أنه مسؤول الوكالة.