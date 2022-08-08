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محمد حاج محمود: المخاطر على اقليم كوردستان دفعتنا لتنظيم استعراض عسكري

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-08T09:20:31+0000
محمد حاج محمود: المخاطر على اقليم كوردستان دفعتنا لتنظيم استعراض عسكري

شفق نيوز/ علق رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، على الاستعراض العسكري الذي قامت به قواته في منطقة كولخان في حلبجة. 

وقال حاج محمود ان "المخاطر التي تواجه اقليم كوردستان في الوقت الحالي دفعتنا لتنظيم هذا الاستعراض العسكري". 

ويصادف اليوم الاثنين 8 آب ذكرى تأسيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني الذي يُعد من القوى الكوردية  داخل الإقليم، وبهذا الخصوص نظم نحو خمسة آلاف عنصر من البيشمركة التابعين للحزب استعراضاً.

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