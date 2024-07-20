محكوم عليه سابقاً.. دهوك تعتقل متهماً بممارسة السحر والشعوذة

شفق نيوز/ أعلنت شرطة محافظة دهوك، يوم السبت، إلقاء القبض على شخص متهم بممارسة السحر والشعوذة.

وقال العقيد همين سليمان مسؤول الإعلام في شرطة دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "المتهم كان قد أُعتُقل قبل عامين وحكم عليه بالسجن لكنه عاد لممارسة أعماله المشبوهة بعد الإفراج عنه".

وأضاف، أنه "تم اعتقال المتهم مجددا بموجب المادة 240 من قانون العقوبات العراقي".

ودعا العقيد سليمان المواطنين الى "ضرورة الحذر والتبليغ الفوري عن أي انشطة مشبوهة تتعلق بالسحر والشعوذة لضمان سلامة المجتمع وأمنه".