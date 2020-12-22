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محكمة أوروبية تدعو تركيا للإفراج "فوراً" عن دميرتاش

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-22T16:43:06+0000
محكمة أوروبية تدعو تركيا للإفراج "فوراً" عن دميرتاش

شفق نيوز/ دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، تركيا، إلى الإفراج الفوري عن السياسي الكوردي البارز صلاح الدين دميرتاش.

وقالت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان إن الحبس الاحتياطي لدميرتاش بعث برسالة خطيرة إلى الأتراك، مضيفة أنها "مسألة جدية لا جدال فيها بالنسبة للديمقراطية".

واعتبرت المحكمة أن تبرير سنوات احتجاز ديمرتاش كان ستارا للحد من التعددية والنقاش السياسي.

ودميرتاش مسجون منذ أكثر من أربع سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب. 

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنها لا ترى أدلة في قرارات احتجاز دميرتاش تربط بين أفعاله والجرائم المزعومة المتعلقة بالإرهاب.

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