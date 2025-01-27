محكمة كلار تقضي بالإعدام شنقًا بحق متهمين بقتل شاب بهدف السرقة

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات كلار، اليوم الاثنين، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق اثنين من المتهمين بقتل الشاب عبد الله صالح في حادثة هزت المدينة نهاية العام الماضي.

وقال مصدر لمراسل وكالة شفق نيوز أن محكمة جنايات كلار أولى عقدت، جلساتها للنظر في قضية مقتل عبد الله صالح، وهو شاب من سكان المدينة، قُتل على يد عدد من أصدقائه أواخر العام المنصرم.

وبحسب المصدر، فإن المحكمة استندت في حكمها إلى المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، التي تنص على عقوبة الإعدام لمن تثبت إدانتهم في قضايا القتل العمد.

ووفقًا لتفاصيل القضية، فإن المتهمين قاموا باستدراج الضحية خارج منزله يوم 30 من الشهر الماضي، وقاموا بقتله بهدف سرقة سيارته، وبعد عدة أيام من ارتكاب الجريمة، تمكنت السلطات من القبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة.

و تعود هذه القضية إلى حادثة أثارت الرأي العام في مدينة كلار نهاية العام الماضي، حيث عُثر على جثة الشاب عبد الله صالح بعد أيام من اختفائه. وكشفت التحقيقات لاحقًا أن الجريمة وقعت بدافع السرقة، مما أثار صدمة كبيرة في المدينة ودعوات لتطبيق العدالة بصرامة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.