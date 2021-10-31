محكمة كلار تصدر أمر توقيف بحق عضو في مجلس محافظة السليمانية

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع يوم الأحد، بصدور أمر توقيف بحق عضو مجلس محافظة السليمانية محمد شيخ وهاب من قبل محكمة جنايات كلار على خلفية دعوى مقدمة من قبل بلدية باوه نور.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن محكمة جنايات كلار أصدرت أمرا بتوقيف عضو مجلس محافظة السليمانية محمد شيخ وهاب عن حركة التغيير، وفقا للمادة 2 من قانون العقوبات العراقية على خلفية تقديم دعوى جزائية ضده من قبل رئيس بلدية باوه نور.

واضاف المصدر؛ أن محكمة جنايات كلار أصدرت أمراً بتوقيف شيخ وهاب لغاية الـ14 من شهر تشرين الثاني المقبل.

هذا ويذكر أن رئيس بلدية باوه نور أرسلان أحمد قد أقام دعوى قضائية ضد عضو مجلس محافظة السليمانية محمد شيخ وهاب قبل عامين.