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محكمة في إقليم كوردستان تحكم بإعدام اوزبكي فجر مفخخة وسط جموع من السكان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-18T11:52:10+0000
محكمة في إقليم كوردستان تحكم بإعدام اوزبكي فجر مفخخة وسط جموع من السكان

شفق نيوز/ أصدرت محكمة كركوك - كرميان، حكما بالإعدام بحق مدان اوزبكي الجنسية اقدم على تفجير عجلة مفخخة وسط جموع من السكان في بلدة "قرتبة".

ووفقا لبيان صادر عن مديرية الأمن "الآسايش" في كرميان اليوم الأربعاء، فإن المدان يُدعى "آزاد بيك زعفران بيك ناويج شاكر" من مواليد العام 1989 ينحدر من أصول أوزبكستانية.

وأوضح البيان أن المتهم المذكور غادر اوزبكستان إلى تركيا ومن هناك إلى سوريا ليتوجه بعدها إلى "قرتبة" لتنفيذ هجوم انتحاري.

وتابع البيان أنه في تاريخ 14 - 7 -2014 نفذ تفجيرا انتحاريا في ناحية "قرتبة" مما اسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين المدنيين غير انه أصيب بجروح فقط لتلقي القبض عليه قوات الأمن (الآسايش) وبعد خضوعه للعلاج الطبي أُحيل أمام القضاء.

وأشار البيان إلى أنه في تاريخ 17 - 8 -2021 أصدرت محكمة كركوك - كرميان حكما بالأعدام بحق المدان وفق المادة 3 / 2 من قانون مكافحة الإرهاب.

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