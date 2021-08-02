سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محكمة أربيل تصدر حكماً بإعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل معارض كوردي إيراني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-02T08:57:24+0000
محكمة أربيل تصدر حكماً بإعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل معارض كوردي إيراني

شفق نيوز/ أصدرت محكمة أربيل، يوم الاثنين، حكماً بالاعدام على ثلاثة متهمين أدينوا بقتل المعارض الكوردي الإيراني قادر قادري في إقليم كوردستان.

واغتيل قادري وهو من قادة الحزب الديمقراطي الکوردستاني الإيراني، عام 2018 في قرية هرتل التابعة لمدينة رانية في اقليم کوردستان، واتهمت أحزاب المعارضة النظام الإيراني بالوقوف وراء عملية الإغتيال.

وقال مصدر في محكمة أربيل لوكالة شفق نيوز، إن المتهمين الثلاثة ادينوا غيابيا لهروبهم الى إيران.

من جانبه قال منصور قادري ممثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني خلال مؤتمر صحفي عقده بعد إطلاق الحكم، انهم يرحبون بالحكم الصادر من المحكمة.

وقال "نتمنى ان تكون هذه بداية لادانة ومحاكمة جميع عمليات الاغتيال التي جرت ضد قياداتنا واعضائنا.

related

في أربيل.. اعتقال شخص بعد ساعات من ترويجه المخدرات بحساب وهمي بالفيسبوك

Date: 2019-08-07 19:47:53
في أربيل.. اعتقال شخص بعد ساعات من ترويجه المخدرات بحساب وهمي بالفيسبوك

اربيل تسجل 26 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-06-07 12:54:51
اربيل تسجل 26 اصابة جديدة بكورونا

صحة أربيل: لغاية الآن لم نتأكد من الإصابة بالسلالة الجديدة في حالة مشكوك بها

Date: 2021-02-20 10:03:00
صحة أربيل: لغاية الآن لم نتأكد من الإصابة بالسلالة الجديدة في حالة مشكوك بها

مكافحة ارهاب كوردستان تكشف "بالصور" تفاصيل قصف اربيل

Date: 2021-06-26 12:36:12
مكافحة ارهاب كوردستان تكشف "بالصور" تفاصيل قصف اربيل

محافظ اربيل يعلن رفع الحظر جزئيا عن فئات ويحذر: ليس للترفيه والسفر

Date: 2020-04-01 18:16:03
محافظ اربيل يعلن رفع الحظر جزئيا عن فئات ويحذر: ليس للترفيه والسفر

اندلاع اشتباكات بين حزب العمال وقوات البيشمركة شمالي أربيل

Date: 2021-05-18 13:32:20
اندلاع اشتباكات بين حزب العمال وقوات البيشمركة شمالي أربيل

هجوم مسلح يودي بحياة شقيقين في عنكاوا أربيل

Date: 2021-01-27 15:43:06
هجوم مسلح يودي بحياة شقيقين في عنكاوا أربيل

اربيل تكشف معلومات جديدة عن قتل اسرة سورية وتتعهد بنقل الجثث لكوردستان سوريا

Date: 2019-10-04 20:51:51
اربيل تكشف معلومات جديدة عن قتل اسرة سورية وتتعهد بنقل الجثث لكوردستان سوريا