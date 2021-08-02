محكمة أربيل تصدر حكماً بإعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل معارض كوردي إيراني

شفق نيوز/ أصدرت محكمة أربيل، يوم الاثنين، حكماً بالاعدام على ثلاثة متهمين أدينوا بقتل المعارض الكوردي الإيراني قادر قادري في إقليم كوردستان.

واغتيل قادري وهو من قادة الحزب الديمقراطي الکوردستاني الإيراني، عام 2018 في قرية هرتل التابعة لمدينة رانية في اقليم کوردستان، واتهمت أحزاب المعارضة النظام الإيراني بالوقوف وراء عملية الإغتيال.

وقال مصدر في محكمة أربيل لوكالة شفق نيوز، إن المتهمين الثلاثة ادينوا غيابيا لهروبهم الى إيران.

من جانبه قال منصور قادري ممثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني خلال مؤتمر صحفي عقده بعد إطلاق الحكم، انهم يرحبون بالحكم الصادر من المحكمة.

وقال "نتمنى ان تكون هذه بداية لادانة ومحاكمة جميع عمليات الاغتيال التي جرت ضد قياداتنا واعضائنا.