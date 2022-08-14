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محكمة جنايات أربيل تعيد محاكمة اثنين من المدانين باغتيال معارض كوردي لإيران

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-14T10:12:10+0000
محكمة جنايات أربيل تعيد محاكمة اثنين من المدانين باغتيال معارض كوردي لإيران

شفق نيوز/ قررت محكمة الجنايات في أربيل، يوم الأحد، إعادة محاكمة اثنين من المدانين المعارض الكوردي الإيراني قادر قادري.

وقال إياد كاكائي المحامي الموكل من قبل أسرة قادري في مؤتمر عقده اليوم أمام مبنى المحكمة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن محكمة الجنايات في اربيل شرعت اليوم في محاكمة متهمين اثنين بقضية اغتيال "قادر قادري" في شهر آذار من العام 2018 عبر خطة معدة مسبقا.

وأكد أن المحكمة أصدرت حكم الاعدام بحق 3 مدانين بعملية الاغتيال بموجب احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، وحكمت على اثنين آخرين وفق المادة 207 من قانون العقوبات ذاته بالسجن خمس سنوات.

وتابع كاكائي بالقول "أنا وزميلي محام آخر ميزنا الحكم، وطعنا فيه لأن الجريمة ليست جريمة بل عملية ارهابية، وطالبنا بمحاكمة المجرمين وفق أحكام مواد الإرهاب".

كما أشار إلى ان المدانين الآخرين ساهما بعملية الاغتيال، مبينا ان محكمة التمييز ألغت حكم محكمة جنايات اربيل، وطالبت بمحاكمة المدانين وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات وليست المادة 207 وان يعقابا بشدة.

وتابع كاكائي بالقول ان محكمة جنايات اربيل استأنفت المحاكمة في القضية، وقد حضرت أسرت الضحية للمحاكمة، وقد أرجأت المحكمة الحكم لحين بلوغ المدعي بالحق الشخصي وهو نجل الضحية سن 18 عاما.

وأصدرت محكمة أربيل، في شهر آب من العام 2021، حكماً بالاعدام على ثلاثة متهمين أدينوا بقتل المعارض الكوردي الإيراني قادر قادري في إقليم كوردستان والسجن لمدة خمس سنوات لشخصين اخرين كانا لهما الدور في تنفيذ الخطة.

واغتيل قادري وهو من قادة الحزب الديمقراطي الکوردستاني الإيراني، عام 2018 في قرية هرتل التابعة لمدينة رانية في اقليم کوردستان، واتهمت أحزاب المعارضة النظام الإيراني بالوقوف وراء عملية الإغتيال.

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