محكمة جنايات دهوك تصدر حكما بالشنق حتى الموت بحق قاتل رجل إيزيدي وابنته

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات محافظة دهوك في إقليم كوردستان العراق، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان بقتل رجل من الطائفة الإيزيدية وأبنته.

وكانت محكمة الجنايات في دهوك قد عقدت قبل ظهر اليوم أولى جلساتها للنظر في قضية مقتل النازح الإيزيدي فاروق ميرزا قاسم وابنته.

وقد صدر حكم المحكمة بالإجماع بعقوبة الإعدام شنقا حتى الموت غير قابل للنقض والتمييز.

من جهتها أكدت مديرية شرطة محافظة دهوك في بيان مقتضب، أن محكمة الجنايات في دهوك أصدرت حكم الإعدام بالشنق حتى الموت بحق قاتل الطفلة آخينا البالغة من العمر ست سنوات ووالدها فاروق ميرزا.

و تمكنت شرطة محافظة دهوك، في شهر آب/أغسطس الماضي من القبض على شخص متهم بقتل النازح فاروق ميرزا قاسم وابنته.

وقال هيمن سليمان المتحدث باسم شرطة دهوك لوكالة شفق نيوز، ان عملية الاعتقال تمت عبر مفارز شرطة مكافحة الاجرام وبعد تحريات وجمع معلومات عن المتهم.

وسبق أن افاد مشير محمد قائمقام زاخو لوكالة شفق نيوز، بالعثور على جثة نازح في الثانية والأربعين من العمر، عندما خرج صاحبا ابنته معه من مخيم جم مشكو في زاخو.