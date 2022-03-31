محكمة تمييز اربيل تخفف الحكم بحق اثنين من معتقلي بادينان

شفق نيوز/ قررت محكمة تمييز اربيل باقليم كوردستان، اليوم الخميس، تخفيف الحكم الصادر بحق اثنين من معتقلي قضية بادينان.

وقال المحامي بشدار عبد الرحمن عضو فريق الدفاع عن معتقلي بادينان في مؤتمر صحفي عقده امام مبنى محكمة استنئاف اربيل الثانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، "بعد أن قدمنا طلباً إلى محكمة التمييز لتخفيف الحكم الصادر بحق كل من شيروان طه الذي حكم عليه بسنتين وستة اشهر سجن، ومسعود شنكالي بثلاث سنوات وستة اشهر، قررت محكمة التمييز تخفيف الحكم إلى سنتين لكل منهما في وقت كنا نتوقع ان يتم الافراج عنهما".

وأضاف أن "هؤلاء المعتقلين تم اعتقالهم قبل سنة وسبعة اشهر وحالياً سيشملهم الافراج المشروط، وسوف نقدم للمحكمة طلباً للافراج المشروط للمدة المتبقية لكل منهما وهي خمسة اشهر"، مرجحاً أن "يتم الافراج عنهم خلال الفترة القريبة القادمة".

وفي السادس من اذار الجاري، قضت محكمة اربيل بالحكم على الناشطين في قضية بادينان بالسجن، على خلفية احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية أواخر العام 2020، إذ هاجم متظاهرون غاضبون ممن تأخر صرف رواتبهم مقرات حكومية وحزبية واضرموا النيران فيها واعتدوا على كوادرها ما أوقع قتلى وجرحى.

وجرت المحاكمة بحضور نواب من برلمان كوردستان وممثلي الهيئات الدبلوماسية في الاقليم ورئيس هيئة حقوق الإنسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الصحفيين.