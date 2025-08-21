محكمة الأمن في السليمانية تؤكد إصدار أمر اعتقال لشيخ جنكي

شفق نيوز- السليمانية

أكد مصدر قضائي، يوم الجمعة، إصدار محكمة تحقيق الأمن في السليمانية، أمر توقيف بحق رئيس جبهة الشعب لاهور شيخ جنكي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن أمر التوقيف جاء في إطار متابعة القضايا المرتبطة بالأمن والنظام العام، مؤكداً أن التحقيقات ما تزال مستمرة وفق الأطر القانونية المعمول بها، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت مصادر محلية قد أفادت، مساء الخميس بصدور مذكرة اعتقال بحق شيخ جنكي وسط انتشار أمني مكثف في السليمانية حيث يقيم.

وعقب ذلك علّق لاهور شيخ جنكي، على صدور أمر توقيف بحقه، مؤكداً أنه علم بالقرار عبر وسائل الإعلام وأن منزله محاصر بقوة كبيرة.

كما شدد على رفضه لأي "تعدٍ أو تدخل" من أي طرف.

ويُذكر أن شيخ جنكي شغل سابقاً منصب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني قبل أن يُعزل بقرار من بافل طالباني في تموز/يوليو 2021 إثر خلافات حادة داخل الحزب، ليؤسس لاحقاً حزب "بەرەی گەل" الذي خاض انتخابات برلمان كوردستان 2024 وحصل على مقعدين.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من اعتقال شاسوار عبد الواحد، زعيم حراك "الجيل الجديد"، ما يعكس تصاعد التوترات السياسية والأمنية في السليمانية مع اقتراب الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.