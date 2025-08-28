محكمة السليمانية: سامان عطار ينتحل صفة قاضٍ لمصالح خاصة

شفق نيوز- السليمانية

اعلنت رئاسة محكمة استئناف السليمانية باقليم كوردستان، يوم الخميس، ان المدعو (سامان سيد عطار) الذي تتم استضافته في بعض شاشات التلفزة والمؤسسات الاعلامية بصفة قاضي، ليس قاضيا ويستغل هذه الصفة لمصالحه الخاصة.

وجاء في بيان للمحكمة ورد لوكالة شفق نيوز، ان بعض شاشات التلفزيون والمؤسسات الإعلامية تجري اللقاءات وتنقل تصريحات شخص يدعى (سامان سيد عطار) بزعم انه قاض ويتحدث بهذه الصفة وانه يعرف نفسه بهذه الصفة في اماكن اخرى، ويستغلها لمصالحه الشخصية.

وأبلغت المحكمة، وفق البيان، جميع الاطراف أن هذا الشخص ليس بقاض ولا ينتمي لاية مؤسسة قضائية لا في الوقت الحاضر ولا في اي وقت مضى، وأن ليس من المقبول لاية مؤسسة إعلامية تقديم هذا الشخص كقاض.

كما ستقوم رئاسة محكمة استئناف منطقة السليمانية، بتقديم شكوى قانونية على الشخص المذكور، وأي شخص مماثل بتهمة انتحال صفة القاضي بشكل غير مشروع.