محكمة السليمانية تؤجل البت بقضية شاسوار عبد الواحد

شفق نيوز - السليمانية

قررت المحكمة في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، تأجيل البت في قضية رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد إلى يوم 28 آب/ أغسطس الجاري.

ووفقا لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن المحكمة لم توافق على إطلاق سراح عبد الواحد بكفالة، وذلك بعد أيام من اعتقاله في السليمانية على خلفية ملف قضائي لم تُعلن تفاصيله بشكل كامل.

ويُعد شاسوار عبد الواحد من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة في إقليم كوردستان، إذ يقود حراك الجيل الجديد الذي يشغل عدداً من المقاعد في برلمان كوردستان والبرلمان العراقي.

وكان مصدر أمني في السليمانية قد افاد، يوم 12 من شهر آب/أغسطس، باعتقال رئيس حراك "الجيل الجديد" ساشوار عبد الواحد من قبل قوة أمنية في المحافظة.

وقال المصدر في حينها لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية ألقت القبض على ساشوار عبد الواحد، أثناء تواجده في القرية الألمانية بمحافظة السليمانية، بناء على شكوى مقدمة ضده".

ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل وما طبيعة الشكوى المقدمة ضد عبد الواحد.

فيما ذكر مركز "ميترو" للدفاع عن حقوق الصحفيين، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أمر الاعتقال جاء على خلفية قرار محكمة جنح السليمانية في جلستها المنعقدة في 3 آب/ أغسطس الجاري حيث حكم القاضي غيابياً بحبس شاسوار عبد الواحد، ستة أشهر مع دفع أتعاب المحاماة البالغة ست ملايين دينار عراقي".

وبين المركز أنه يتابع ملف الاعتقال والحكم الصادر غيابياً بحق شاسوار عبد الواحد، مالك قناة "NRT" الفضائية.