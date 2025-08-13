محكمة السليمانية تمدد توقيف شاسوار عبدالواحد وتحدد 21 آب أولى جلسات محاكمته

شفق نيوز- السليمانية

قررت محكمة السليمانية، اليوم الأربعاء، تمديد توقيف رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد حتى الرابع والعشرين من آب/أغسطس الجاري، فيما حددت الحادي والعشرين من الشهر نفسه موعداً لانعقاد أولى جلسات محاكمته.

وقال مصدر خاص لوكالة شفق نيوز إن قرار التمديد صدر استناداً إلى أمر قضائي، وسيبقى عبدالواحد موقوفاً حتى استكمال إجراءات المحاكمة، مشيراً إلى أن جلسة 21 آب ستشهد بدء النظر في الاتهامات الموجهة إليه، دون الكشف عن تفاصيلها.

وكان المتحدث باسم مديرية شرطة السليمانية، قد قال مؤتمر صحفي إن قوة من الشرطة نفذت أمر القبض الصادر من القضاء بحق عبدالواحد، وتم إيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات.

وشدد المتحدث على أن الإجراءات جاءت ضمن الأطر القانونية وبإشراف مباشر من الجهات القضائية المختصة.

ويُعد شاسوار عبدالواحد من أبرز الشخصيات السياسية المثيرة للجدل في إقليم كوردستان، وهو مؤسس ورئيس حراك الجيل الجديد المعارض، وسبق أن خاض سجالات سياسية وإعلامية حادة مع قوى وأطراف مختلفة في الإقليم.