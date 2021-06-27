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محكمة الاستئناف بكوردستان تصادق على الحكم بالسجن 6 سنوات بحق مداني "بادينان"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-27T09:23:31+0000
محكمة الاستئناف بكوردستان تصادق على الحكم بالسجن 6 سنوات بحق مداني "بادينان"

شفق نيوز/ صدّقت محكمة الاستئناف في إقليم كوردستان يوم الأحد بالحكم بالسجن ست سنوات بحق المدانين الناشطين من منطقة "بادينان".

ورفضت المحكمة طلب إعادة النظر بالحكم، وفقا لمصدر قضائي تحدث لوكالة شفق نيوز.

وكان القضاء في إقليم كوردستان قد حكم بالسجن لمدة ست سنوات على خمسة أشخاص بينهم صحفيان، في شهر شباط الماضي، إثر إدانتهم بتهمة محاولة إسقاط الحكومة وزعزعة الأمن. 

والمحكوم عليهم هم: الصحفيان شيروان شيرواني و كوهدار زيباري، والناشطون شفان سعيد، اياز كرم، هريوان عيسى.

وجرت إدانة المتهمين على خلفية احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية أواخر العام الماضي، إذ هاجم متظاهرون غاضبون من تأخر صرف الرواتب مقرات حكومية وحزبية وأضرموا النيران فيها واعتدوا على كوادرها ما أوقع قتلى وجرحى. 

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