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محكمة اربيل تقضي بالسجن على اثنين من المتهمين بقضية بادينان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-06T09:39:20+0000
محكمة اربيل تقضي بالسجن على اثنين من المتهمين بقضية بادينان

شفق نيوز/ قضت محكمة اربيل يوم الاحد، على ناشطين في قضية بادينان بالسجن لمدة عامين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن المحكمة قضت على الناشطة الكوردية بيريفان ايوب بالسجن لمدة عامين كما اصدرت نفس الحكم على الناشط عبدالمطلب اللذين اعتقلا ضمن قضية بادينان.

بدوره؛ قال بشدار عبدالرحمن عضو هيئة الدفاع في مؤتمر صحفي عقده أمام محكمة اربيل حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "الوثائق التي قدمتها الاسايش لإدانة المتهمين كانت ضعيفة ولكن المحكمة اقتنعت بها، ولكن نحن سوف نقدم تمييزا للحكم الصادر بحقهما".

وأضاف أنه "تم احتساب ستة اشهر بالافراج الشرطي ويبقى سنة وستة أشهر وهما قضوا سنة وخمسة أشهر ولذا سيقضيان شهرا واحدا في السجن".

وجرت المحاكمة بحضور نواب من برلمان كوردستان وممثلي الهيئات الدبلوماسية في الاقليم ورئيس هيئة حقوق الإنسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الصحفيين.

وجرت إدانة المتهمين على خلفية احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية أواخر العام 2020، إذ هاجم متظاهرون غاضبون من تأخر صرف الرواتب مقرات حكومية وحزبية واضرموا النيران فيها واعتدوا على كوادرها ما أوقع قتلى وجرحى.

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