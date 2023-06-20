محكمة اربيل تصدر أحكاما مختلفة على خمسة متهمين باغتيال هاوكار جاف

شفق نيوز/ أصدرت محكمة اربيل يوم الثلاثاء، أحكاما على خمسة متهمين آخرين في قضية اغتيال العقيد هاوكار جاف.

وأبلغ مصدر مقرب من عائلة العقيد وكالة شفق نيوز؛ ان "محكمة اربيل حكمت اليوم على اثنين من المتهمين بالسجن المؤبد بينما حكمت على ثلاثة آخرين بالسجن سبع سنوات".

وكانت محكمة اربيل قد حكمت في 4 من حزيران الماضي بالإعدام غيابيا على ستة متهمين في قضية اغتيال العقيد هاوكار جاف من بينهم رئيس جهاز مكافحة الارهاب التابع للاتحاد الوطني وهاب حلبجيي وعدد من كبار المسؤولين في الجهاز.

واُغتيل العقيد في جهاز مكافحة الارهاب التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني هاوكار جاف في 7 من شهر تشرين الاول 2022 في مدينة اربيل بعد تفجير سيارته بعبوتين لاصقتين اثناء قيادة السيارة برفقة عائلته.

واتهم مجلس امن اقليم كوردستان رئيس جهاز مكافحة الارهاب التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني وهاب حلبجيي بالضلوع في عملية الاغتيال اضافة الى عدد من عناصر الجهاز.