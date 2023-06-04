محكمة اربيل تحكم بالإعدام بحق 6 مدانين بقضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف

شفق نيوز/ اعلنت أُسرة هاوكار جاف العقيد في جهاز مكافحة الارهاب التابع للاتحاد الوطني الذي أُغتيل في اربيل، ان المحكمة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان أصدرت حكماً بالإعدام بحق ستة أشخاص بعد إدانتهم في قضية الاغتيال.

وقال محمد الجاف شقيق العقيد المقتول في تصريح لوكالة شفق نيوز ان "محكمة اربيل حكمت اليوم غيابيا بالإعدام على ستة مدانين في قضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف" مبينا ان "الحكم الغيابي تضمن الأشخاص الذين شاركوا بشكل مباشر في عملية الاغتيال، فيما ستقوم المحكمة بالبت في قضية المتهمين الآخرين في الـ 8 من حزيران الجاري ".

واضاف ان "الاشخاص المحكوم عليهم هم (وهاب حلبجيي) رئيس جهاز مكافحة الارهاب التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني، و كارزان محمد رئيس استخبارات جهاز مكافحة الارهاب التابع للاتحاد الوطني اضافة الى اربعة اخرين".

واُغتيل العقيد في جهاز مكافحة الارهاب التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني هاوكار الجاف في الـ 7 من شهر تشرين الأول من العام 2022 في مدينة اربيل بعد تفجير سيارته بعبوتين لاصقتين اثناء قيادة السيارة برفقة أُسرته.

واتهم مجلس امن اقليم كوردستان رئيس جهاز مكافحة الارهاب التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني وهاب حلبجيي بالضلوع في عملية الاغتيال اضافة الى عدد من عناصر الجهاز.