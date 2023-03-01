محطات الوقود تزف البشرى لأهالي السليمانية

شفق نيوز / أعلن المتحدث باسم محطات الوقود في السليمانية، بهمن قادر، انخفاض أسعار الوقود في المحطات ابتداءً من اليوم الأربعاء.

وقال قادر، لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار النفط الأبيض ستنخفض بمقدار 50 ديناراً وأسعار الديزل والغاز بمقدار 25 ديناراً في جميع محطات الوقود في السليمانية".

وبناء على ذلك، سيكون سعر اللتر الواحد للنفط الأبيض بـ1000 دينار بدلا من 1050 ديناراً، ولتر الديزل من 1000 دينار إلى 975 ديناراً، ولتر الغاز الطبيعي السائل من 675 إلى 650 ديناراً.

وعزا المتحدث باسم محطات الوقود في السليمانية، الأسبوع الماضي، أسباب ارتفاع سعر الغاز في إقليم كوردستان، بشكل ملحوظ هذا العام، إلى "زيادة الطلب في فصل الشتاء".