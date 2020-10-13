محذرين من انهيار القطاع.. أصحاب الدواجن يقدمون طلباً لحكومة كوردستان

شفق نيوز/ دعت جمعية حقول الدواجن في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء حكومة الاقليم الى السماح بتسويق الدجاج الحي بعد إنخفاض أسعارها في الاسواق المحلية، محذرة في الوقت ذاته من انهيار هذا القطاع.

وقال عضو الجمعية ناظم عبدالله الجاف في تصريح مكتوب عممه على وسائل الاعلام، "مرة أخرى تنخفض اسعار لحوم الدجاج في حقول الدواجن مما الحق اضرارا فادحة بأصحابها"، مردفا بالقول ان "حكومة الاقليم ليست لديها خطة معدة للدواجن مما يشكل خطرا بإنهيار هذا القطاع".

واوضح ان سعر كيلوغرام واحد من الدجاج في حقول الدواجن انخفض الى 1850 دينارا بينما تكلفته تصل الى أكثر من 2000 دينار، مشيرا الى ارتفاع سعر الطن الواحد من مادة العلف الحيواني بمقدار 30 دولاراً.

واكد الجاف ان اصحاب الدواجن كان لهم دور ملحوظ في زيادة انتاج الدجاج الحي، وتوفير آلاف فرص العمل الا ان حكومة اقليم كوردستان "لم تعر لهم اهمية".

ودعا الجاف، حكومة الإقليم، إلى شراء الدجاج من اصحاب الدواجن للتقليل من الضرر الذي لحق بهم وتجنباً لانهيار هذا القطاع.







