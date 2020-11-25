محذراً من "اقتتال كوردي- كوردي".. بابير يدعو "PKK" الاعتراف بكيان اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اكد أمير الجماعة علي بابير، يوم الأربعاء، وجوب اعتراف حزب العمال الكوردستاني (PKK) بالكيان السياسي لاقليم كوردستان والا يصبح سببا في المشكلات للاقليم.

وقالت وسائل إعلام مقربة من الجماعة الاسلامية الكوردستانية تابعتها شفق نيوز، ان بابير استقبل في مكتبه الخاص باربيل عاصمة اقليم كوردستان الرئيس المشترك للمؤتمر القومي الكوردستاني احمد قرموس والوفد المرافق له، لافتا الى ان الوفد الضيف طرح وجهة نظره بشأن عدد من المسائل خصوصا التوترات و"الحرب الداخلية" بين الأحزاب الكوردستانية ومساعيه للحيلولة دونها.

واضافت ان بابير من جهته اكد ان الجماعة الاسلامية منذ البداية عد الحرب الكوردية الكوردية كارثة وخسارة كبيرة، موضحا ان انه يتوجب ان يتم حل المشكلات سلميا وعلى طاولة المفاوضات ووصف اللجوء الى الحرب وسفك الدماء بالخطأ.

وبشأن التوترات الأخيرة بين حزب العمال الكوردستاني والديمقراطي اعلن بابير ان على(PKK) الاعتراف بالكيان السياسي لاقليم كوردستان والا يكونوا سببا للمشكلات للاقليم، مشددا ان على الاحزاب ان يتعاونوا على عدم وقوع الحروب والتوترات وان يتعاونوا يمدوا اليد لبعضهم يد الانسجام والسلم وحل المشكلات.