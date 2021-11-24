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محتجو السليمانية يطردون رئيس حراك الجيل الجديد من بين صفوفهم.. فيديو

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-24T09:29:54+0000
محتجو السليمانية يطردون رئيس حراك الجيل الجديد من بين صفوفهم.. فيديو

شفق نيوز/ حاول رئيس حراك الجيل الجديد "رجل الأعمال والسياسي الكوردي" "شاسوار عبد الواحد"، يوم الأربعاء، الإنضمام إلى صفوف الطلبة المحتجين في مدينة السليمانية، ولكن سرعان ما جوبه بالرفض والطرد.

وأظهر مقطع فيديو، عبد الواحد وهو يقف بين حشود من المتظاهرين الذين بدأوا بالصراخ في وجهه والهتاف ضده، ومطالبته بمغادرة جموعهم فوراً.

هذا ولم يتسنَ لوكالة شفق نيوز، التواصل مع رئيس الحراك لإبداء موقفه من الحادثة.

وتشهد مدينة السليمانية منذ أيام تظاهرات لطلبة الجامعات والمعاهد احتجاجاً على قطع منحهم المالية، وقد تخلل الاحتجاجات أعمال عنف.

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