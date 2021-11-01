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محتجون يقطعون طريقاً حيوياً في إدارة رابرين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-01T09:07:11+0000
محتجون يقطعون طريقاً حيوياً في إدارة رابرين

شفق نيوز/ تظاهر عدد من موظفي العقود والاجور اليومية العاملين في إدارة رابرين، يوم الاثنين، للمطالبة بتعيينهم على الملاك العام.

وذكر أحد المتظاهرين لوكالة شفق نيوز؛ أن المتظاهرين قاموا بقطع طريق (رانيه - جوار قورنا) كوسيلة ضغط على الجهات المسؤولة.

واضاف أن المتظاهرين يطالبون الحكومة والبرلمان بانصافهم و تحويلهم من الملاك المؤقت إلى الملاك الدائم، وحسم ملفهم أسوة بباقي الموظفين.

واشار كذلك إلى أن موظفي العقود في حلبجة وإدارة گرميان ورابرين هددوا بالاستمرار بالاضراب اذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم الخاصة وتحويلهم على الملاك الدائم.

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