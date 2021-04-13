محتجون يعلنون اعتصاما مفتوحا امام مبنى مجلس وزراء اقليم كوردستان

شفق نيوز/ نظّم العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة يوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس وزراء إقليم كوردستان مطالبين بتحسين واقعهم المالي والمعيشي.

وقال مسؤول اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في اقليم كردستان، سامان حسين في تصريح ادلى به للصحفيين وسط جموع من المحتجين: إلى متى نتقاضى 100 الف دينار راتبا شهريا، وإلى متى نتحمل هذه المعاناة"؟

وأضاف أن هناك مئات العوائل من ابناء هذه الشريحة تطالب بتوفير قوت يومها فقط، مردفا بالقول ايها المسؤولون في الحكومة خطابنا موجه لكم نحن ابناؤكم فانتشلونا من هذا الواقع، نحن فقدنا اعضاءنا واصبحنا معاقين في سبيل كوردستان.

وتابع حسين بالقول: سنضع السرادق و نعتصم امام مجلس الوزراء الى ان تتم الاستجابة إلى مطالبنا.