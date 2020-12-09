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محتجون يضرمون النار بدائرة حكومية ومقر حزبي في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-09T13:36:51+0000
محتجون يضرمون النار بدائرة حكومية ومقر حزبي في السليمانية

شفق نيوز/ أضرم محتجون، اليوم الاربعاء، النار بدائرة حكومية ومقر حزبي في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن محتجين اقدموا، مساء اليوم، على حرق مبنى دائرة المرور في ناحية بيره مكرون، مبيناً أن المحتجين أقدموا أيضا على حرق مقر حركة التغيير في جمجمال.

وتشهد محافظة السليمانية احتجاجات منذ أسبوع على تأخر صرف رواتب الموظفين تخللتها أعمال عنف خلفت ضحايا ومصابين من المتظاهرين وأفراد الأمن، إضافة إلى حرق مقرات حزبية وحكومية.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الأمنية فرض حظر التجوال في أقضية ونواحي السليمانية وحلبجة إضافة إدارتي كرميان ورابرين في مسعى لإعادة الأمن.

ويسري الحظر لغاية منتصف ليل الأربعاء - الخميس.

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