محتجون يحرقون مقراً للإتحاد الوطني والحزب الديمقراطي في السليمانية

شفق نيوز/ اقدم متظاهرون يوم الأحد، على إضرام النيران في مقر للاتحاد الوطني الكوردستاني، والحزب الديمقراطي الكوردستاني في ناحية بيره مكرون في السليمانية، إحتجاجاً على الازمة المالية وتاخير صرف الرواتب.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز التظاهرات الاحتجاجية انطلقت بعد ظهر اليوم الأحد في ناحية بيره مكرون في السليمانية وقام المحتجون اولاً بقطع الطرق وحرق الإطارات، سرعان ما قدِمت قوة أمنية لتفريقهم بإطلاق العيارات النارية.

وتابع أن المحتجين انتقلوا بعد ذلك لمحاصرة مقر للاتحاد الوطني الكوردستاني وحزب الديمقراطي الكوردستاني ليضرموا النيران بعدها في المقرين.

وبين أن فرق الإطفاء تحاول احتواء نيران الحريقين.

وتشهد مدينة السليمانية منذ الأربعاء الماضي، تظاهرات احتجاجية على تأخر صرف الرواتب.

وباشرت حكومة اقليم كوردستان بصرف الرواتب المتأخرة نتيجة تلكؤ الحكومة الاتحادية في بغداد بإرسال المبالغ المالية المخصصة للإقليم ضمن الموازنة العامة للبلاد.

وتتعرض كل من اربيل وبغداد لضغوط تحت وطأة اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن لتدني أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.