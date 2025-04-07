محتجون في السليمانية يطالبون باسترداد 3 ملايين دولار من شركة سفر مغلقة

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من المواطنين في محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، على خلفية تعرضهم لعملية احتيال مالي من قبل شركة سفر مرخصة، استلمت منهم مبالغ مالية تقدّر بنحو 3 ملايين دولار مقابل استخراج تأشيرات سفر.

وقال طاهر علي، ممثل المحتجين، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "نحو 115 عائلة سلّمت أموالها إلى الشركة المذكورة بغرض الحصول على تأشيرات سفر للعلاج أو أغراض أخرى خارج الإقليم، مضيفاً أنه "مرّ أكثر من شهرين دون أي تقدم يُذكر، وفوجئنا بإغلاق الشركة وقطع جميع وسائل التواصل مع المسؤولين فيها."

وأشار إلى أن "السلطات الأمنية تمكنت لاحقاً من اعتقال بعض أفراد الشركة، إلا أن إطلاق سراح أحدهم بكفالة مالية ما أثار غضب المتضررين، خاصة وأن الشركة لا تزال تحتفظ بـجوازات سفر لما يقارب 80 شخصاً إلى جانب المبالغ المالية".

وطالب علي، السلطات المعنية بـ "الكشف عن تفاصيل القضية بشفافية"، داعياً رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني إلى "التدخل العاجل لحسم الملف وضمان استرداد حقوق المواطنين".

ووفقاً لمراسل شفق نيوز، فإن المواطنين يأملون أن تتم محاسبة جميع المتورطين في القضية، واسترجاع الأموال المسلوبة، محذرين من أن تكرار مثل هذه الحوادث قد يؤدي إلى زعزعة ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية والخاصة على حد سواء.