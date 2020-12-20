"محتال" رابرين في قبضة العدالة

شفق نيوز/ كشفت مديرية شرطة ادارة رابرين في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن القاء القبض على شخص متهم بالاحتيال في قضاء قلعة دزة مطلوب للعدالة وفقا للمادة 456 من قانون العقوبات العراقي.

وقال المتحدث باسم شرطة ادارة رابرين التابعة لمحافظة السليمانية، شورش اسماعيل لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الاسايش في قضاء قلعة دزة القت القبض على محتال"، دون ان يذكر اسمه، مضيفاً أن "المتهم سلم الى شرطة رابرين وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي وان ملفه في سير التحقيق الان".

من جهته اوضح المحامي خالد النقشبندي لوكالة شفق نيوز، أن جريمة الاحتيال من الجرائم المخلة بالشرف وينص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته وفي المادة 456 اولا "يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او لشخص اخر باحدى الوسائل منها الطرق الاحتيالية او استخدام اسم كاذب او صفة غير صحيحة"، مضيفا انه يعاقب بالحبس جنحة من 3 اشهر الى 5 سنوات ويعاقب حسب التجريم ."

ووفقاً للمعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، من مصادر قضائية، فأن الشخص المعني اسمه سليمان هلشويي وانه سبب الكثير من الاضرار لأصحاب الاموال والتجار.