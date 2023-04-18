محاولة لتهريبها خارج الإقليم .. اعتقال عصابتي تهريب مخدرات وضبط كميات كبيرة منها

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش إدارة رابرين، في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، اعتقال عصابتين للمتاجرة بالمخدرات كما تم ضبط كميات كبيرة منها بحوزتهم، فيما حاولوا تهريب كميات منها خارج إقليم كوردستان معبأة بـ"زجاجات من الزيت".

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "إدارة المخدرات بمديرية أسايش رابرين نفذت، نشاطين منفصلين، بناء على المعلومات والتحقيق التفصيلي، وبعد الحصول على موافقة قاضي محكمة تحقيق رانيه، تم في الأول القبض على متهمين بموجب المادة 26 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

وأضاف البيان أنه "تم ضبط انواع وكميات من المخدرات وهي (1000) غرام من الهيروين، و(1500) غرام من الأفيون، و(500) غرام من الماريجوانا، و(50) جراماً من الكريستال".

اما النشاط الثاني، وفق البيان، فهو "ضبط (56) كغم من مادة (الكريستال) مخبأة في (17 زجاجة من الزيت) ، معدة لإرسالها إلى خارج اقليم كوردستان، مبينا أن "التحقيق في القضية مستمر حاليا".