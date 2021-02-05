محامٍ يترشح لمنصب محافظ أربيل

شفق نيوز/ أعلن محامٍ يوم الجمعة ترشيح نفسه لمنصب محافظ أربيل خلفاً للمحافظ الراحل فرست صوفي الذي توفي جراء إصابته بفيروس كورونا.

وقال المحامي أوميد بالاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد فتح باب الترشح لمنصب محافظ أربيل، قدمت السيرة الذاتية والمستمسكات المطلوبة بهدف ممارسة حقي في الترشح لمنصب محافظة اربيل والمشاركة في هذه العملية الديمقراطية".

وأشار بالاني إلى أنه محامٍ ومن سكنة أربيل لذلك فإن بإمكانه الترشح للمنصب، مضيفاً "أرى نفسي مناسباً لمنصب محافظ أربيل".

وكان رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان أوميد خوشناو قد أفاد، الثلاثاء، بان الحزب رشحه لشغل منصب محافظ أربيل.

وقال خوشناو في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، انه وافق على تكليف الحزب وترشيحه لشغل المنصب، مبينا أن مجلس محافظة اربيل سيجتمع خلال الايام المقبلة للتصويت على اختيار محافظ جديد.

وتوفي صوفي في مستشفى بتركيا في 18 تشرين الثاني 2020 بعد شهر من اصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 واعيد جثمانه بطائرة خاصة ووري الثرى في مراسيم مهيبة بمقبرة الشيخ احمد في اربيل.

ويشغل المنصب حاليا وبالوكالة نائب رئيس المحافظ هيمن قادر بدلا من الراحل فرست صوفي.