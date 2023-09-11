محامون كورد يقيمون دعاوى قضائية ضد شاسوار عبد الواحد ومسؤولين آخرين

شفق نيوز/ أقام محامون وقانونيون كورد، يوم الإثنين، دعاوى قضائية ضد رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد ومسؤولين كورد آخرين.

وقال متحدث باسم مجموعة من القانونيين والمحاميين في إقليم كوردستان يدعى كارزان رفعت في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هؤلاء المسؤولين يقومون بخطوات غير قانونية ويضغطون على الحكومة الاتحادية في بغداد لتنفيذ آراء "شوفينية"، تسببت بعدم تنفيذ موازنة 2023 من قبل الحكومة الاتحادية الخاصة بإقليم كوردستان".