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محامون كورد يطالبون بتدخل دولي لفض النزاع داخل الاتحاد الوطني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-26T10:04:25+0000
محامون كورد يطالبون بتدخل دولي لفض النزاع داخل الاتحاد الوطني

شفق نيوز/ طالب مجموعة من المحامين الكورد في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الخميس الأمم المتحدة بالتدخل لفض النزاع الداخلي الحاصل داخل حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في محافظة السليمانية.

وقال المتحدث باسم تلك المجموعة المحامي آسو هاشم في مؤتمر صحفي عقده أمام مبنى محكمة استئناف أربيل، "نحن قلقون من الوضع الحالي في السليمانية، وندعو لسيادة القانون في معالجة المشاكل"، مردفا بالقول إن "الوضع في السليمانية في حالة اضطراب بسبب مشاكل الاتحاد الوطني الكوردستاني".

وشدد على أنهم سيلجأون إلى رفع دعاوى قضائية ضد أي جهة تلجأ إلى العنف لحل مشاكل الحزب في السليمانية.

كما دعا هاشم الأمم المتحدة وقنصليات الدول في الإقليم والأطراف الكوردستانية والعراقية إلى النهوض لوضع حل لأوضاع السليمانية.

وكان الرئيس المشترك للاتحاد بافل طالباني قد عزل الرئيس الثاني شيخ جنكي من مهامه قبل عدة أسابيع وهو ما اعتبره الأخير "مؤامرة" و"خيانة".

ووافق شيخ جنكي على التنازل عن مهامه مؤقتاً لحين حسم الخلافات داخل الحزب.

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