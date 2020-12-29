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محاكم الإدارة الذاتية تعلن قبول وكالات قضاء الحكومة السورية.. وثيقة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-29T15:44:04+0000
محاكم الإدارة الذاتية تعلن قبول وكالات قضاء الحكومة السورية.. وثيقة

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، عن قبول الوكالات المنظمة في المحاكم التابعة للحكومة السورية وأخرى صادرة عن محاكم خارج البلاد.

وأصدر مجلس العدالة الاجتماعية تعميماً عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، اعتبر فيه كافة الوكالات المُنظَّمة لدى الكاتب بالعدل في المحاكم السورية داخل الأراضي السورية أو خارجها، سارية المفعول لدى كافة دواوين العدالة الاجتماعية (المحاكم) التابعة للإدارة الذاتية.

وقال مصدر قضائي من مجلس العدالة الاجتماعية في قامشلو لوكالة شفق نيوز، إنه "في السابق لم يكن هناك آلية وقانون لتنظيم الوكالات الصادرة من قضاء الحكومة السورية أو الصادرة عن دولة أخرى ما كان يتسبب في صعوبات باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها وتصديقها".

وأوضح المصدر أن "التعميم الحالي سيساهم بشكل كبير في تسهيل سير المعاملات ومتابعة القضايا التي تعتمد على الوكالات الصادرة عن جهات قضائية غير محاكم الإدارة الذاتية".

وجاء في التعميم أن "الوكالات القضائية المُنظَّمة لدى ممثليات الإدارة الذاتية في الخارج، تُعتَبَرُ نافذةً بعد تصديقها أصولاً من دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

وبخصوص الدول التي لا تتواجد فيها ممثليات للإدارة الذاتية، فذكر التعميم أن “الوكالات الصادرة فيها من قبل الكاتب العدل، تُعتَبَرُ نافذةً أيضاً بعد تصديقها أصولاً من دائرة العلاقات الخارجية".

وشكلت الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد في سوريا العام 2014 مجالس العدالة الاجتماعية لتصبح بديلاً عن محاكم وقضاء الحكومة السورية في مناطقها بشمال وشرق البلاد.

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