محاكاة تجريبية لأجهزة التصويت الانتخابية في السليمانية

شفق نيوز / باشر مكتب مفوضية الانتخابات في السليمانية، يوم الاثنين، بمحاكاة تجريبية للأجهزة وكوادرها من الموظفين للتأكد من سلامة الأجهزة وكيفية عملها، قبيل انطلاق الانتخابات المقررة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

وقال مدير مكتب المفوضية، آمانج عزيز، لوكالة شفق نيوز، "تجربة محاكاة الأجهزة الإلكترونية في عدد من مراكز الاقتراع، يأتي للتأكد من صلاحيتها وعدم وجود مشكلات فنية فيها".

وأضاف أن "المحاكاة شملت تدريب الكادر الذي يشرف على الانتخابات وكيفية تعاملهم مع الناخبين بالصورة القانونية وحرية الاختيار".

وأكد عزيز، نجاح المحاكاة دون أي معوقات أو مشكلات، مشيراً في الوقت نفسه إلى استعداد مكتب مفوضية السليمانية، لـ"إجراء الانتخابات في وقتها المحدد له".

وأعلنت المفوضة العليا للانتخابات في العراق، بوقت سابق، تحديد 23 من شهر آب الجاري، موعداً لبدء محاكاة تجريبية للأجهزة التي تستخدم في الانتخابات القادمة في عموم البلاد.