محافظ أربيل: 17 هجوما بطيران مسيّر استهدفت أربيل الليلة وتم إحباطها

شفق نيوز- أربيل

أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، فجر الخميس، أن مدينة أربيل تعرضت خلال الليلة الماضية لنحو 17 هجوماً، جميعها نُفذت بطائرات مسيّرة، مؤكداً عدم تسجيل إصابات بشرية.

وقال خوشناو في بيان، إن الهجمات التي طالت المدينة خلال ساعات الليل كانت جميعها بواسطة مسيّرات، مشيراً إلى أن نتائجها الميدانية لم تسفر عن خسائر في الأرواح، بينما انحصرت الأضرار في مواقع محدودة داخل المدينة.

ويأتي هذا التطور في سياق موجة متصاعدة من الهجمات الجوية التي تطال أربيل منذ اندلاع الحرب الإقليمية أواخر شباط، إذ قال المحافظ نفسه الأربعاء إن التقديرات تشير إلى أن نحو 200 طائرة مسيّرة وُجهت إلى أربيل حتى الآن، مؤكداً أن معظمها جرى اعتراضه وتدميره بواسطة منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوات التحالف الدولي.