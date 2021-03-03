محافظ أربيل يأمل من اللجنة العليا "ألّا تتخذ قراراَ يثقل كاهل" السكان

شفق نيوز/ أعرب محافظ أربيل أوميد خوشناو يوم الأربعاء عن أمله بألاّ تلجأ اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان قراراً "يثقل كاهل" السكان في أشارة إلى إعادة فرض الحظر الجزئي والكلي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده خوشناو عقب اجتماع مع حزب الإتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل في مقر الأخير.

ويجري المحافظ جولة تشمل الجهات السياسية كافة في المحافظة وذلك بعد تسلمه منصبه الجديد.

وقال خوشناو خلال المؤتمر "نحن في مرحلة تشير التوقعات فيها إلى سوء الأوضاع الصحية جراء تفشي فيروس كورونا".

وأضاف "نتمنى على غرفة العمليات في اربيل واللجنة العليا في اقليم كوردستان ألّأ تتخذ قرارا يثقل كاهل المواطنين مرة أخرى"، مؤكدا أنه "لا يوجد سبيل أمامنا سوى الوقاية".

هذا ومن المقرر أن تجتمع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في العاشر من شهر آذار الجاري لتقييم الأوضاع الصحية في الإقليم.