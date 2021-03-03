سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محافظ أربيل يأمل من اللجنة العليا "ألّا تتخذ قراراَ يثقل كاهل" السكان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-03T10:08:31+0000
محافظ أربيل يأمل من اللجنة العليا "ألّا تتخذ قراراَ يثقل كاهل" السكان

شفق نيوز/ أعرب محافظ أربيل أوميد خوشناو يوم الأربعاء عن أمله بألاّ تلجأ اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان قراراً "يثقل كاهل" السكان في أشارة إلى إعادة فرض الحظر الجزئي والكلي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده خوشناو عقب اجتماع مع حزب الإتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل في مقر الأخير.

ويجري المحافظ جولة تشمل الجهات السياسية كافة في المحافظة وذلك بعد تسلمه منصبه الجديد.

وقال خوشناو خلال المؤتمر "نحن في مرحلة تشير التوقعات فيها إلى سوء الأوضاع الصحية جراء تفشي فيروس كورونا".

وأضاف "نتمنى على غرفة العمليات في اربيل واللجنة العليا في اقليم كوردستان ألّأ تتخذ قرارا يثقل كاهل المواطنين مرة أخرى"، مؤكدا أنه "لا يوجد سبيل أمامنا سوى الوقاية".

هذا ومن المقرر أن تجتمع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في العاشر من شهر آذار الجاري لتقييم الأوضاع الصحية في الإقليم.

related

أربيل.. فيديو ترفيهي عن كورونا يعود بالمتاعب على أصحابه

Date: 2020-03-05 21:56:34
أربيل.. فيديو ترفيهي عن كورونا يعود بالمتاعب على أصحابه

كورونا.. كوردستان تواصل تسجيل إصابات منخفضة بـ163 حالة

Date: 2020-12-23 13:37:49
كورونا.. كوردستان تواصل تسجيل إصابات منخفضة بـ163 حالة

اقليم كوردستان يسجل أكثر من 500 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-08-16 11:40:43
اقليم كوردستان يسجل أكثر من 500 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

داخلية كوردستان تفرض إجراءً على الوافدين من لبنان

Date: 2020-03-13 19:28:12
داخلية كوردستان تفرض إجراءً على الوافدين من لبنان

كوردستان تعلن 277 إصابة و94 حالة شفاء جديدة بكورونا

Date: 2020-08-01 18:09:38
كوردستان تعلن 277 إصابة و94 حالة شفاء جديدة بكورونا

علماء كورد يعلنون التوصل إلى علاج "حاسم" لكورونا

Date: 2020-03-01 21:29:47
علماء كورد يعلنون التوصل إلى علاج "حاسم" لكورونا

مجددا .. لا اصابات بكورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة

Date: 2020-04-19 18:31:54
مجددا .. لا اصابات بكورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة

شفاء خمسة مصابين بكورونا في اربيل

Date: 2020-05-05 18:04:33
شفاء خمسة مصابين بكورونا في اربيل