محافظ أربيل يؤكد اكتمال الاستعدادات لبدء الدعاية الانتخابية

شفق نيوز/ اكد رئيس الحكومة المحلية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اوميد خوشناو يوم الأحد، اكتمال الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالدعاية الانتخابية.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع اللجنة الامنية في المحافظة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن "الإجراءات مكتملة في مدينة اربيل وتم اتخاذ الاستعدادات من قبل الاجهزة الأمنية".

وأضاف أن "هناك تعليمات حول البوسترات واللافتات والتي سيتم تعميمها على الأحزاب"، مشيراً إلى أنه "نتمنى ان تسير العملية بشكل انسيابي".

وأوضح خوشناو، أن "الحكومة المحلية في اربيل على مسافة واحدة من جميع الجهات السياسية ونتمنى عدم خرق التعليمات وسيتم اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين".

وتنتظر الأحزاب السياسية في اقليم كوردستان، إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موعد بدء الدعاية الانتخابية قبل بدء عملية الاقتراع.