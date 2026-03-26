محافظ أربيل يوجه تحذيراً "هاماً" للمواطنين يخص الموجة المطرية

شفق نيوز- أربيل

وجه محافظ أربيل أوميد خوشناو، مساء الخميس، نداءً عاجلاً إلى سكان المحافظة والمناطق المحيطة بها بضرورة الابتعاد عن مجاري الوديان والأنفاق الطبيعية وعدم الخروج من المنازل إلا للحالات الضرورية القصوى بالتزامن مع توقعات اشتداد الموجة المطرية الحالية.

وذكر خوشناو في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أنه "استناداً إلى التوقعات الصادرة عن وكالات الأرصاد الجوية والمديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان فمن المتوقع أن تشهد المنطقة موجة أمطار أكثر غزارة تبدأ من الساعة السادسة من مساء اليوم وتستمر حتى السادسة من صباح الغد لتشمل مركز مدينة أربيل وعموم مناطق الإقليم بشكل عام".

وأضاف المحافظ أن "إجمالي كميات الأمطار المسجلة في حدود محافظة أربيل بلغت حتى الآن 575 ملم بينما سجل قضاء مێرگەسوور أعلى نسبة هطول بواقع 1500 ملم في حين بلغت الكميات في المناطق الجبلية الأخرى التابعة للمحافظة نحو 1000 ملم مع تساقط متقطع للثلوج في فترات مختلفة"، مؤكداً أن "جميع هذه الموجات لم تتسبب حتى اللحظة بتسجيل أي حالة فيضان أو تجمع للمياه داخل مراكز المدن بل كانت أمطار خير وبركة ولم تخلف أي خسائر مادية أو بشرية".

وفي سياق المقارنة مع العام الماضي، أوضح خوشناو، أن "نسبة الأمطار المسجلة في نفس هذه الفترة من العام المنصرم كانت تتراوح ما بين 104 إلى 107 ملم فقط مما يشير إلى فارق كبير وإيجابي في المنسوب المائي لهذا العام".

وشهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، استمرار تدفق مياه الأمطار عبر المسارات والمجاري الطبيعية بشكل انسيابي واسع النطاق تزامناً مع الموجة المطرية التي تضرب الإقليم والعراق حالياً.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن غرفة العمليات في المحافظة وفرق البلدية والدفاع المدني وكافة التشكيلات المعنية دخلت في حالة استنفار قصوى لمواجهة أي طارئ قد ينجم عن مخاطر السيول، حيث تنتشر الفرق ميدانياً لضمان سلامة المواطنين والممتلكات.