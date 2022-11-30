محافظ أربيل يفتتح مركز "تنظيم المرور للطرق السريعة" ويبدأ بشارع 120

شفق نيوز / أعلن محافظ أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، أوميد خوشناو، يوم الأربعاء، تشديد الإجراءات على الطرق السريعة، وذلك خلال افتتاح مركز تنظيم المرور للطرق السريعة في المحافظة.

وقال خوشناو، في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق المشروع، وحضرته وكالة شفق نيوز: "سيتم تشديد إجراءات المرور على الطرق السريعة في المدينة، وسيتم البدء بشارع 120 السريع حيث سيُطبق مشروع مركز تنظيم المرور على الطرق السريعة على هذا الشارع كأول مرحلة".

وأضاف أن "مشروع مركز تنظيم المرور في الشوارع الرئيسة تضمن تدريب مفارز خاصة للمرور في المحافظة وتجهيزهم بالمعدات اللازمة، وسيتم نشر هذه المفارز في شارع 120 على مدار 24 ساعة لتنظيم حركة المرور"، مشيراً إلى أن "هذا المشروع سيتوسع ليشمل كل الشوارع الرئيسة الأخرى في المحافظة".

وأوضح خوشناو، أن "شارع 120 هو من أكثر الشواع السريعة التي حصلت فيها حوادث في الآونة الاخيرة، وتمر عبره 40 ألف سيارة يومياً، لذا كان من الضروري إطلاق هذا المشروع لتنظيم الحركة المرورية".