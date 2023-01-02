محافظ أربيل يعلن نجاح خطة "رأس السنة" ويوجه رسالة لـ61 ألف سائح

شفق نيوز / أعلن محافظ أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، أوميد خوشناو، يوم الاثنين، نجاح الخطة الموضوعة لاحتفالات رأس السنة الميلادية في المدينة.

وأثنى خوشناو، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على جهود قائمقامية أربيل ووزارة الداخلية وقوات الأمن والجهات المعنية الاخرى لـ"حماية المواطنين والسياح خلال الاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية".

ووجه محافظ أربيل شكره لـ"جميع السياح من محافظات وسط وجنوب العراق والدول الأخرى والمواطنين، على التعاون مع الجهات الحكومية وقضاء ليلة رأس السنة دون مشكلات".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت المديرية العامة للسياحة في أربيل، تسجيل رقم قياسي في استقبال السياح، خلال احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

وخلال احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة لوحدها وعطلتها، استقبلت عاصمة الإقليم، أكثر من 61 ألف سائح، شاركوا في الأنشطة المقامة بمناسبة رأس السنة الجديدة.

واستقبلت أربيل، خلال العام الماضي 2022، أكثر من مليونين وسبعمئة واثنين وخمسين ألف سائح من المحليين والمحافظات العراقية والسياح الأجانب الذي قصدوا المدينة ومحيطها.