محافظ أربيل يعلن تخصيص 7 مليارات دينار لتعويض متضرري السيول والفيضانات

شفق نيوز / أعلن محافظ أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، أوميد خوشناو، يوم الأحد، رصد أكثر من 7 مليارات دينار عراقي، لتعويض متضرري الفيضانات في المدينة.

وقال خوشناو، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى المحافظة، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "مبلغاً قدره 7 مليار و500 مليون دينار عراقي، تم تخصيصه لتعويض المتضررين من فيضانات أربيل، البالغ عددهم 7797 عائلة".

وأضاف أن "تقييم الأضرار تم من قبل لجنة خاصة لتعويض الذين تضررت منازلهم وسياراتهم ومحالهم التجارية"، مشيراً إلى أن "في السابق تم تخمين الأضرار بمبلغ تجاوز 21 مليار دينار عراقي".

وأشار محافظ أربيل، إلى أن "الفرق الإغاثية قامت خلال هذه الفترة، بتوفير المستلزمات الضرورية بمبلغ 4 مليارات و200 مليون دينار عراقي، مع إعادة تصليح أنابيب الماء الصالح للشرب، وإعادة بناء المشاريع الخدمية بمبلغ 3 مليارات".

ولفت خوشناو، إلى أن "مبلغاً قدره مليار ونصف المليار دينار عراقي، تم تخصيصه من قبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، لإعادة ترميم بعض المشاريع الخدمية في المناطق التي تضررت جراء الفيضانات"، موضحاً أن "هذه التعويضات تشمل متضرري فيضانات 17/ كانون الأول/2021، و13/كانون الثاني/2022 في أربيل حصراً".

وتعرضت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، إلى ثلاث موجات سيول وفيضانات، الأولى كانت نهاية شهر تشرين الأول الماضي، والثانية يوم 17/12/2021، والثالثة مطلع العام الجاري، وأدت الى غرق العديد من الأحياء السكنية، كما خلفت عدداً من الضحايا والمفقودين، فضلا عن خسائر قدرت بنحو 21 مليار دينار عراقي.