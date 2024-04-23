محافظ أربيل يعلن السيطرة على حريق "نيشتمان"

شفق نيوز/ أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم الأربعاء، عن السيطرة على الحريق الذي نشب أمام السوق "نيشتمان" التجاري وسط أربيل.

وقال في حديث للصحفيين من أمام الحادث: "اعتباراً من نهار الأربعاء ستعمل الفرق البلدية مع فرق الدفاع المدني على كتابة تقرير مفصل حول الحادث للوقوف على أسبابه، وأن الحريق لم يتسبب بوقوع ضحايا.

من جانبه قال مدير عام الدفاع المدني في أربيل إن 16 فريق إطفاء تواجدوا عملوا على احتواء الحادث ومنعوا انتشاره لآلاف المحال التجارية.