محافظ أربيل يطمئن المواطنين: لا نقص في المواد ولا إغلاق للحدود

شفق نيوز/ طمئن محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم الأربعاء، المواطنين بأن المخازن في المحافظة تحتوي على مواد تكفي لفترة طويلة جداً، مؤكداً عدم السماح بأي تلاعب بالأسعار أو استغلال الأوضاع الراهنة.

وقال خوشناو، في مؤتمر صحفي بمناسبة إعادة افتتاح سوق القيصرية، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "جميع التسهيلات ستُقدَّم للتجار"، مبيناً أن "لا منفذ حدودياً تم إغلاقه".

ودعا المواطنين، إلى "عدم القلق، في ظل المتابعة اليومية التي تقوم بها الجهات الحكومية للأسواق ضمن خطة حكومية تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين".

وبشأن التوترات الإقليمية، أكد خوشناو، أن "وجود حرب في دولة جارة ستكون له انعكاسات على إقليم كوردستان"، مشيراً إلى أن "الإقليم ليس طرفاً في هذا الصراع ولن يكون كذلك".

وختم خوشناو، حديثه قائلاً إن "الحفاظ على أمن واستقرار كوردستان يمثل أولوية قصوى لدى الحكومة".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث تتبادل إيران وإسرائيل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ابتداء من فجر يوم الجمعة الماضي وصولاً إلى اليوم الأربعاء.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي إلى وقف الحرب بين الطرفين، إلا أن الضربات الصاروخية متواصلة.