محافظ أربيل يطمئن المواطنين: تحليق الطائرات في سماء المدينة ضمن مهام الحماية

شفق نيوز- أربيل

طمأن محافظ أربيل أوميد خوشناو، ليل الثلاثاء/ الأربعاء، الأهالي أن أصوات الطائرات التي يتم سماعها في سماء المدينة تأتي ضمن مهام حماية الأجواء.

وقال خوشناو في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأصوات التي تُسمع في سماء أربيل تعود لطائرات قوات التحالف الدولي، وأن هذه الطلعات الجوية تأتي ضمن مهام الحماية والمراقبة المستمرة لأمن وسماء مدينة أربيل.

وأكد عدم وجود ما يستدعي الخوف أو القلق جراء الأصوات المسموعة في الأجواء.

يأتي ذلك على خلفية سماع أصوات تحليق طائرات حربية في سماء مدينة أربيل عقب تعرض القرية اللبنانية لسقوط شظايا من طائرة مسيرة تم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية، بحسب ما أبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز، في وقت سابق.